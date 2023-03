Ministerpräsident Rhein trifft Papst bei Privataudienz

Nach Angaben der Staatskanzlei drehte sich das Gespräch in der päpstlichen Bibliothek unter anderem um den Stellenwert der Religion in den aktuellen Krisen. Seine Heiligkeit habe großes Interesse an der politischen und wirtschaftlichen Situation in Deutschland und in Hessen angesichts des Ukraine-Krieges und der Energiekrise gezeigt, teilte Rhein mit.