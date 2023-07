Ministerpräsident Rhein will Rüstungsstandort Kassel stärken

Er hob das Know-how am Kasseler Standort hervor. Von den 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien etwa 50 Prozent in Entwicklung und Produktion des Fuchs tätig. „Es macht natürlich relativ wenig Sinn, wenn man an anderen Stellen in Europa Kapazitäten aufbaut, und man würde diese Kapazitäten in Kassel abbauen“, sagte er. Es gehe nicht nur um die Produktion, sondern auch um ein Servicecenter für die nächsten dreißig oder vierzig Jahre. „Das heißt, das ist Beschäftigung für Hunderte von Menschen über zwei Generationen.“