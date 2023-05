Ministerpräsident Rhein wünscht König Charles Erfolg

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wünscht dem britischen König Charles III. zu seiner Krönung am Samstag eine erfolgreiche Regentschaft. „King Charles III. tritt ein großes Erbe an. Durch sein facettenreiches Engagement wird er sichtbare Zeichen setzen“, sagte Rhein am Freitag laut einer Mitteilung und bezog sich dabei auf den Einsatz des Monarchen für die Umwelt und Natur. Rhein wünschte dem 74-jährigen Charles auch „gute Entscheidungen“ und „dass er mit seiner humorvollen Art Distanzen überwinden, die Menschen zusammenführen und sich für die Belange derer einsetzen kann, die selten Gehör finden“. Der Ministerpräsident betonte zudem, dass Großbritannien und Hessen durch die Geschichte eng verbunden seien. „Diese Beziehung gilt es aufrechtzuerhalten.“