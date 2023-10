Frau unter Missbrauchsverdacht: Tattoos führen zu Festnahme

Die ZIT und das Bundeskriminalamt hatten am 4. Oktober einen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Die bis dahin unbekannte Frau stehe im Verdacht, von 2016 an ein Kind sexuell missbraucht, Aufnahmen davon hergestellt und diese an Dritte weitergegeben zu haben, hieß es darin. Auf Dateien, die den Ermittlern vorlagen, waren die Gesichter von Täterin und Opfer nicht zu erkennen, wohl aber auffällige Tätowierungen an den Händen und Armen der Frau, darunter ein Stern mit mutmaßlichem Totenkopf.