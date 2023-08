„Mit aller Macht“: Eintracht mit Kolo Muani nach Sofia

Frankfurt/Main (dpa) - . Dino Toppmöller hat schon als Jung-Trainer den luxemburgischen Club F91 Düdelingen vor sechs Jahren in die Gruppenphase der Europa League geführt. Nun soll er dies mit Eintracht Frankfurt, dem Europa-League-Gewinner von 2022, eine europäische Etage tiefer in der Conference League schaffen. Ein leichtes Spiel? „Wir wollen mit aller Macht in die Gruppenphase kommen“, meinte der 42-Jährige vor dem Play-off-Hinspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) bei PFC Lewski Sofia und warnte: „Wir sollten aber nicht davon sprechen, es schon im ersten Spiel entscheiden zu wollen.“ Dafür sei Lewski Sofia eine zu „spielstarke Mannschaft“.