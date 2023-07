Mit Bagger beladener Laster stößt gegen Eisenbahnbrücke

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein mit einem Bagger beladener Sattelzug ist in Frankfurt gegen eine Eisenbahnbrücke gestoßen und hat die Brückenunterseite beschädigt. Der Laster habe bei dem Unfall am Samstag die zulässige Fahrzeughöhe von 4,7 Metern deutlich überschritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Aufprall entstanden zudem Furchen in der Fahrbahn und die Hydraulikschläuche der Baggerarme rissen.