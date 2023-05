Mit dem Wohnmobil campem: Angebote gut gebucht

Zielgruppen seien Familien mit Kindern sowie Menschen, die gerne wandern oder einfach Zweisamkeit suchen, sagt Imberger. „Wir haben hier tolle Wanderwege.“ 60 Stellplätze bietet der Campingplatz, der seinen Ursprung in den 1970er-Jahren hat und nur weniger Kilometer entfernt vom Naturpark Knüllwald liegt. Die Buchungslage sei auch in diesem Jahr gut. „Aber es steht und fällt vieles mit dem Wetter“, so Imberger. So sei der Betrieb nach Ostern wegen der Kälte schwach gewesen.