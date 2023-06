Mit Druck und mit Pfiff: Neue Wege beim Abfallsammeln

Limburg/Hanau/Fulda (dpa/lhe) - . „Gib's mir“ und „Ich bin ein Müllschlucker“: Mit diesen Sprüchen auf Abfallbehältern will Limburg die Innenstadt etwas sauberer zu machen. Die bunte und plakative Gestaltung der Behälter soll die Passanten dazu bringen, ihren Müll dorthin zu werfen, wo er hingehört. Außerdem sind die vier neuen Behälter, die zunächst angeschafft wurden, mit Technik vollgepackt: Sie verdichten den Müll und zeigen zudem außen an, wie viel drinnen steckt, wie die Stadtverwaltung vor Kurzem mitteilte. Durch das Zusammenpressen des Mülls sollen sie etwa fünf- bis siebenmal so viel Abfall aufnehmen können wie die althergebrachten Behälter.