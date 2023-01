Mit falschen Zeugnissen Juristen-Job erschwindelt: Bewährung

Trotz eines nicht bestandenen ersten juristischen Staatsexamens hatte sie sich aus Überzeugung des Gerichts 2018 bei einer Frankfurter Privatbank als Syndikusjuristin beworben und drei Zeugnisse vorgelegt, nach denen sie in Deutschland, Frankreich und England hervorragend benotete Jura-Abschlüsse erreicht habe. Die Zertifikate hatte sie demnach an Computer und Farbkopierer selbst angefertigt. Als sie schließlich während der Corona-Pandemie im Homeoffice über Wochen hinweg nicht erreichbar war, schöpften ihre Vorgesetzten Verdacht und stellten Nachforschungen an, die zur Kündigung führten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Frau bereits 27 Monate gearbeitet und rund 155.000 Euro Gehalt bezogen.