„Mit Herz und Leidenschaft“: Aufsteiger Wehen holt Punkt

Nach dem kurzfristigen Wechsel von Angreifer Benedict Hollerbach zu Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin am vergangenen Donnerstag dürften die Vollstrecker-Qualitäten Prtajins in dieser Saison noch mehr gefragt sein. Gegen die Magdeburger sah es lange nicht nach einem Remis aus. Jan-Luca Schuler hatte die Gäste mit einem Flachschuss verdient in Führung gebracht (29.). Zudem mussten die Wehener die Partie ab der 57. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Innenverteidiger Aleksandar Vukotic zu zehnt zu Ende spielen.