Mitarbeiter gesucht: Kommunen kämpfen gegen Personalnot

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Städte und Gemeinden in Hessen suchen derzeit händeringend geeignete Bewerber für offene Stellen. „Es gibt - wie in allen Branchen - große Probleme“, erklärte Michael Hofmeister vom Hessischen Städtetag in Wiesbaden. Genaue Zahlen über vakante Stellen lägen zwar nicht vor. „Wir wissen aber, dass alle Fachbereiche in den Städten betroffen sind.“