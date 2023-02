Mitbewohner mit Eisenstange erschlagen: Zweiter Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er in einem Männerwohnheim seinen Mitbewohner mit einer Eisenstange erschlagen haben soll, beginnt heute (10.00 Uhr) ein neuerlicher Prozess gegen einen 52 Jahre alten Mann. Der Anklage zufolge tötete er im Februar 2017 den 66 Jahre alten Mann aus bislang unbekannten Gründen. Im Jahr 2021 war der Täter mit äthiopischer Staatsangehörigkeit wegen Totschlags zu neun Jahren Haft und anschließender Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil später aus rechtlichen Gründen auf. Der Angeklagte befindet sich derzeit in der Psychiatrie. Der Prozess soll voraussichtlich Ende März abgeschlossen werden.