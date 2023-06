Mitfavoritin Samsonowa in Bad Homburg im Viertelfinale

Bad Homburg (dpa) - . Nach dem Ausscheiden aller deutschen Tennisspielerinnen hat Mitfavoritin Ljudmila Samsonowa ihre Titelchance beim Rasenturnier in Bad Homburg gewahrt. Die an Position zwei gesetzte Russin rang am Dienstag die Tschechin Linda Noskova 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 nieder. Damit zog die Weltranglisten-15. ins Viertelfinale ein, in dem sie auf die Tschechin Katerina Siniakova oder ihre Landsfrau Jewgenia Rodina trifft.