Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehren auf 26.500 gestiegen

Beuth übergab bei dem Landes-Delegiertentag laut Mitteilung einen Förderbescheid für die Verbandsarbeit der Hessischen Jugendfeuerwehr in Höhe von knapp 236.000 Euro sowie zur Fortführung der Nachwuchs- und Imagekampagne „Durchstarten 2023“ in Höhe von 125.000 Euro. Er kündigte an, die Landesregierung werde ihr Engagement für die Nachwuchsgewinnung auch in Zukunft fortsetzen. Insgesamt stellt das Land den Angaben zufolge im Jahr 2023 mehr als 360.000 Euro für die Hessische Jugendfeuerwehr zur Verfügung.