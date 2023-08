Mitgliederzuwachs bei der Jugendfeuerwehr

Die meisten Austritte gibt es den Angaben nach unter den 16- bis 18-Jährigen. Allerdings würden in dieser Altersgruppe etliche aus der Jugendfeuerwehr in die aktiven Feuerwehr-Abteilungen übertreten. Am kommenden Wochenende werden zahlreiche junge Feuerwehrler beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Bayern erwartet.