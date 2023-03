Mitgliederzuwachs beim ADAC Hessen-Thüringen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Mitgliederzahl des ADAC Hessen-Thüringen ist im Jahr 2022 um mehr als 15.000 gestiegen. Insgesamt zog der Verein am Sonntag auf der Mitgliederversammlung in Wiesbaden eine positive Bilanz des vergangenen Jahres, wie der ADAC Hessen-Thüringen mitteilte. Es habe einen deutlichen Besucheranstieg in den Geschäftsstellen und Reisebüros des Automobilclubs im Vergleich zu den pandemiegeprägten Vorjahren gegeben.