Mittelalterliche Waffen aus Burg gestohlen

Mühltal (dpa/lhe) - . Bei einem Einbruch in die Burg Frankenstein bei Mühltal in Südhessen haben Unbekannte einige mittelalterliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bereits vor zwei Wochen gewaltsam in einen Turm auf dem Burggelände eingebrochen worden. Das Fehlen der Waffen, darunter unter anderem ein Schwert und eine Lanze, sei allerdings erst am Wochenende bemerkt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, wie die Polizei weiter mitteilte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.