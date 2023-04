Mix aus Sonne und Wolken am Mittwoch in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – . Die Menschen in Hessen erwartet am Mittwoch ein Mix aus Sonne und Wolken. Die zunächst dichten Wolken ziehen im Laufe des Tages nach Süden ab und lassen die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Neben lockeren Quellwolken bleibt es demnach dann meist sonnig. Lediglich im Osten und Süden seien bei dichteren Wolken kleinere Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 Grad im Norden und 16 Grad im Süden.