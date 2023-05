Mix aus Sonne und Wolken in Hessen: Der Süden bleibt heiter

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Südhessen können sich am Donnerstag auf einen fast wolkenlosen Himmel freuen. In den übrigen Teilen Hessens wechseln sich Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad. Regnen soll es nach Angaben der Wetterexperten nicht.