Mix aus Wolken und Regen zum Wochenstart in Hessen

Am Dienstag wird es ebenfalls bewölkt, hin und wieder soll es regnen. Die Temperaturen liegen wieder bei maximal 12 und 15, in Hochlagen um 9 Grad. Am Mittwoch soll es im Tagesverlauf auflockern, dennoch kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen steigen leicht an auf 14 Grad im Norden und bis 18 Grad im Süden, im höheren Bergland sind es 9 bis 12 Grad.