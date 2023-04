Mobilfunknetz in Hessen weiter ausgebaut

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen ist im vergangenen Jahr das Mobilfunknetz weiter ausgebaut worden. Insgesamt seien 271 Mobilfunkstandorte sowie rund 1630 LTE- und 5G-Erweiterungen neu in Betrieb genommen worden, teilte die hessische Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Ein Grund für den der Mitteilung zufolge „schnellen Ausbau“ seien Erleichterungen für Baugenehmigungen gewesen.