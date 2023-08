Mobilität der Zukunft: Roboterfahrzeuge werden vorgestellt

Fulda (dpa/lhe) - . Wie sieht die Mobilität in der Stadt der Zukunft aus? In Fulda stellt am Donnerstag (13.00 Uhr) der Entwicklungsdienstleister Edag den aktuellen Stand seiner automatisierten Roboterfahrzeuge vor. Auf einem Laborgelände des Unternehmens sollen die Funktionen der futuristisch anmutenden Gefährte demonstriert werden.