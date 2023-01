Molkerei Schwälbchen kämpft mit Energie- und Transportkosten

In der gesamten Schwälbchen-Gruppe rechnet Berz-List mit einem Umsatzanstieg um rund ein Drittel auf über 200 Millionen Euro 2022. Das Konzernergebnis werde erneut negativ sein. Der Verlust von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2021 werde sich aber in etwa halbieren. Ein konkreter Ausblick für die nächsten Monate sei derzeit nicht möglich, da es extreme Schwankungen in den Märkten gebe, sagte Berz-List. „Ich hoffe aber natürlich, dass wir im Laufe des nächsten Jahres im Molkereigeschäft wieder in stabiles Fahrwasser kommen werden.“