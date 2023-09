Molkerei Schwälbchen sieht sich geschäftlich wieder auf Kurs

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - . Die Molkerei Schwälbchen sieht sich nach schwierigen Jahren wegen der Corona-Pandemie geschäftlich auf Kurs. „Die beiden Geschäftsmodelle greifen wieder vollauf“, sagte der Vorstandschef Günter Berz-List der Deutschen Presse-Agentur in Bad Schwalbach im Taunus. Neben der Molkerei betreibt Schwälbchen einen Lieferdienst für Großkunden. „Der Frischdienst hat im ersten Halbjahr 2023 sehr gut in der Region floriert“, sagte Berz-List. In dem Geschäftsfeld sei der Aufschwung im Außer-Haus-Markt wie etwa bei Restaurants, Hotels und Kantinen deutlich spürbar. Wegen der strikten Einschränkungen während der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen beim Frischdienst massive Umsatzeinbußen verkraften müssen.