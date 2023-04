Monatelang warten auf eine Psychotherapie: VdK besorgt

Zwar bekämen viele innerhalb von vier Wochen einen Termin für das Erstgespräch, so der VdK. Aber dann könne es zwischen sechs und neun Monaten dauern, bis ein Platz für eine Psychotherapie frei wird und die eigentliche Behandlung beginne. „Es fehlt nicht an qualifizierten Therapeuten, aber an Praxen mit Kassensitz“, sagte der Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen, Paul Weimann.