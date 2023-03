Montag fährt voraussichtlich kein Zug in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Der für Montag (27. März) angekündigte bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor wird auch in Hessen massive Auswirkungen haben. An dem Tag werde voraussichtlich kein Zug im Bundesland fahren, sagte Martin Benner, Gewerkschaftssekretär der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Frankfurt. Die EVG-Mitglieder seien flächendeckend zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Streikbereitschaft sei „sehr hoch“ und die Stimmung „kämpferisch“, sagte Benner. Hintergrund sind umfangreiche bundesweite Warnstreiks, zu denen die EVG und die Gewerkschaft Verdi für Montag im Verkehrssektor aufgerufen hatte.