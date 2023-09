Mord an Stewardess: Durchbruch in Velberter „Cold Case“

Velbert (dpa) - . 16 Jahre nach dem Mord an einer Stewardess in Velbert bei Essen wollen die Ermittler an diesem Montag (11.15 Uhr) verraten, wie sie dem mutmaßlichen Mörder auf die Schliche gekommen sind. Der Verdächtige war in Hessen festgenommen worden und ist in Haft, hatten die Ermittler vor ein paar Tagen mitgeteilt.