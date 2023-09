Mord an Stewardess: Verdächtiger ist Bekannter des Ehemanns

Velbert (dpa/lhe) - . Durchbruch in 16 Jahre altem „Cold Case“: Bei dem mutmaßlichen Mörder einer Stewardess aus Velbert soll es sich um einen vorbestraften Bekannten ihres Ehemanns handeln. An der Kleidung der Toten seien 2007 mehrere Hautschuppen des inzwischen 57-Jährigen aus dem hessischen Wetteraukreis sichergestellt worden, teilten die Ermittler am Montag in Düsseldorf mit.