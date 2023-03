Mordanklage im Fall der 14 jährigen Ayleen zugelassen

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann das Mädchen am 21. Juli 2022 mit dem Auto in Südbaden abgeholt und in ein Waldgebiet bei Langgöns im mittelhessischen Landkreis Gießen gebracht. Dort soll er das Mädchen um kurz vor Mitternacht auf einem Feldweg getötet haben. Ayleens Leiche war Ende Juli im Teufelsee bei Echzell gefunden worden. Dorthin hatte der Tatverdächtige die Ermittler nach seinem Geständnis geführt.