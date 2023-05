Mordprozess gegen mutmaßliche Sektenchefin

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In dem Mordprozess gegen eine mutmaßliche Sektenführerin wird diesen Freitag (9.30 Uhr) ein Statement ihres Verteidigers erwartet. Möglicherweise wird sich die 75-Jährige am Landgericht Frankfurt auch selbst zu den Vorwürfen äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, einen kleinen Jungen an einem heißen Augusttag 1988 in einem Badezimmer in einen Sack gesteckt und sich selbst überlassen zu haben. Der Vierjährige soll qualvoll an seinem Erbrochenen erstickt sein.