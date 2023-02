Mordprozess gegen Vater von toten Kindern geht weiter

Am Tattag soll der Mann die Mutter dabei beobachtet haben, wie sie in einen Bus stieg, um zur Arbeit zu fahren. Dann soll er vor ihrer Wohnungstür den Zeitpunkt abgepasst haben, als seine Kinder aus dem Haus und zur Schule gehen wollten. Seine kleine Tochter soll der Mann in der Wohnung auf ein Bett gedrückt, ihr mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geschnitten und sie so schwer verletzt haben, dass sie starb. Der Sohn soll die Tat mitangesehen, in Todesangst auf den Balkon der Wohnung geflüchtet und in die Tiefe gesprungen sein. Passanten hatten das Kind mit schwersten Verletzungen am Boden vor dem Haus gefunden. Er starb wenig später im Krankenhaus.