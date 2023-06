Mordprozess um Schülerin Ayleen in Gießen gestartet

Der Mann soll Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto im südbadischen Gottenheim nahe Freiburg abgeholt und nach Hessen in ein Waldgebiet nahe Langgöns (Landkreis Gießen) gebracht haben. Dort soll er das Mädchen getötet haben. Der Angeklagte und die Schülerin sollen sich aus wochenlangen Chats in sozialen Netzwerken und aus einem Online-Spiel gekannt haben.