Mordprozess um Tod von kleinem Jungen: Plädoyers erwartet

Frankfurt/Hanau (dpa/lhe) - . Nach rund einem halben Jahr Verhandlungsdauer neigt sich der Mordprozess um den Erstickungstod eines kleinen Jungen in Hanau vor 35 Jahren dem Ende entgegen. Heute (9.30) sollen vor der Frankfurter Schwurgerichtskammer die Plädoyers gehalten werden. Sollten die Schlussvorträge an diesem Tag abgeschlossen werden, könnte das Urteil an diesem Freitag verkündet werden.