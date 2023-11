Mordprozess wegen Todes von Jungen: Freispruch gefordert

Der Staatsanwalt bezeichnete in seiner Entgegnung das Plädoyer als „einfallslos“, zudem seien mehrere Angaben falsch. Die Angeklagte habe den Jungen gehasst, weil dieser sich gegen sie gewehrt habe. Seine Kollegin hatte bereits vergangene Woche auf eine lebenslange Haft für die mutmaßliche Sektenführerin wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen plädiert. Als Motiv gab sie an, der Junge habe für die Frau „das Böse“ symbolisiert, sie habe mit ihm einen Machtkampf geführt. Der Vierjährige sei in dem Sack an einer Kohlendioxidvergiftung gestorben.