Mordurteil nach Überfall auf Juwelier-Ehepaar rechtskräftig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehr als fünf Jahre nach einem Raubmord an einem Schmuckhändler aus Frankfurt ist das Urteil gegen einen Täter rechtskräftig geworden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision des Angeklagten gegen die Entscheidung des Landgerichts Frankfurts vom 4. Juli 2022 als unbegründet zurückgewiesen, wie aus einer Mitteilung des obersten Gerichts in Karlsruhe am Montag hervorgeht.