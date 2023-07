Mordversuch wegen lauter Musik? Messerattacke eingeräumt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten hat am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess um eine blutige Messerattacke in einer Gemeinschaftsunterkunft begonnen. Der 21 Jahre alte Deutsche räumte vor der Schwurgerichtskammer ein, im August vergangenen Jahres mehrfach auf seinen 42 Jahre alten Mitbewohner eingestochen und diesen schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer hatten sich in der Küche der Einrichtung in Frankfurt wegen lauter Musik gestritten.