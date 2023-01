Moshammer-Mörder in den Irak abgeschoben: Freier Mann

München/Frankfurt (dpa) - . Mit Fesseln an den Händen steigt er mittags ins Flugzeug - am Abend ist er ein freier Mann. Der wegen Mordes an dem Münchner Modezaren Rudolph Moshammer verurteilte Iraker ist nach 18 Jahren Haft in Deutschland in sein Herkunftsland abgeschoben worden. Das Flugzeug mit dem 43-Jährigen an Bord startete am Donnerstag um 14.43 Uhr mit leichter Verspätung vom Frankfurter Flughafen nach Bagdad, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.