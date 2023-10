Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Seligenstadt (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad bei Seligenstadt (Landkreis Offenbach) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe am Samstag beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach mit. Der 45 Jahre alte Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.