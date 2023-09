Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Limburg (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige sei noch am Unfallort erfolgreich reanimiert und in einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Frankfurt geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag mit.