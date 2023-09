Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwalmtal (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall im Vogelsbergkreis ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge wollte der Mann am Nachmittag auf der Landesstraße 3144 zwischen Rainrod und Eifa (Gemarkung Schwalmtal) in einer Rechtskurve einen Wagen überholen.