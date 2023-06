Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Einen Tag zuvor hatte es an fast derselben Stelle einen tödlichen Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben. Der 49-jährige Biker fuhr beim Überholen in einen Traktor, als dieser von der Landesstraße nach links auf einen Feldweg abbog. Der Mann wurde nach dem Zusammenstoß am Freitag in ein Krankenhaus gebracht und starb kurz darauf.