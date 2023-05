Motorradfahrer fährt 13-Jährigen an und flüchtet 

Frankfurt (dpa/lhe) – . Auf einem Zebrastreifen hat ein Motorradfahrer in Frankfurt einen 13-jährigen Jungen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Junge brach sich bei dem Zusammenstoß mit dem Motorrad die Schulter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 13-Jährige überquerte zusammen mit anderen die Straße, als plötzlich das Motorrad an Autos vorbeifuhr, die vor dem Zebrastreifen hielten. Dann kam es zum Unfall.