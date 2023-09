Motorradfahrer gefährdet bei Verfolgungsfahrt Menschen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer am Samstagmorgen in Wiesbaden mehrmals über rote Ampeln gefahren. Der 27-Jährige habe unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden und keinen Führerschein besessen, teilte die Polizei mit. Da er sich aggressiv verhalten habe, sei er über Nacht in Polizeigewahrsam gekommen.