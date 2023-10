Motorradfahrer im Hochtaunuskreis tödlich verunglückt

Wehrheim (dpa/lhe) - . Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Wehrheim im Hochtaunuskreis tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Der Autofahrer überlebte schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Personen handelt es sich um einen 84 Jahre alten Autofahrer und einen 48-jährigen Motorradfahrer.