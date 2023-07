Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Niederaula (dpa/lhe) - . Bei dem Zusammenstoß mit einem überholenden Auto im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer am Montagvormittag tödlich verletzt worden. Der 22-jährige alte Autofahrer sei verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Fulda mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er auf der Bundesstraße zwischen Beiershausen und Niederaula einen Bus überholen wollen, dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Die Bundesstraße wurde bis zum Nachmittag voll gesperrt.