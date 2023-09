Motorradfahrer stürzt und wird überrollt: Tot

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn A66 bei Wiesbaden-Erbenheim gestürzt, überrollt worden und gestorben. Der Mann aus dem Raum Frankfurt war in der Nacht zum Sonntag auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim auf einen Kastenwagen aufgefahren, wie die Autobahnpolizei in Wiesbaden berichtete.