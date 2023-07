Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gersfeld (dpa/lhe) - . Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Gersfeld bei Fulda schwer verletzt worden. Die Frau sei am Samstagnachmittag aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und anschließend eine etwa drei Meter abfallende Böschung hinuntergestürzt, teilte die Polizei mit. Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.