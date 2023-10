Motorroller-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Kassel (dpa/lhe) - . Ein Motorroller-Fahrer ist am Freitagmorgen in Kassel tödlich verunglückt. Der 65-Jährige sei mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Noch an der Unfallstelle starb er. Nach den ersten Ermittlungen war zunächst ein 24 Jahre alter Autofahrer beim Ausparken mit dem Wagen einer 29-jährigen Frau zusammengestoßen. Dieser geriet dadurch in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Motorroller zusammen. Die beiden Autofahrer wurden seelsorgerisch betreut, die Straße im Stadtteil Rothenditmold war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter sollte den Unfallhergang rekonstruieren.