MT Melsungen will in die Top 5 der Handball-Bundesliga

Melsungen (dpa/lhe) - . Nach vier Jahren der sportlichen Tristesse will die MT Melsungen in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga einen neuen Angriff auf die Spitzenteams starten. „Wir wollen uns auf lange Sicht in den Top 5 der Liga etablieren“, formulierte Aufsichtsrat Alexander Schröder am Montag in einer Vereinsmitteilung das Ziel.