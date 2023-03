Müll im Wald für Förster ein permanentes Problem

Wo der Müll zu finden ist, wissen Förster und Waldbesitzer oftmals recht genau: „Dort, wo man mit Auto und Anhänger bequem hinfahren kann und der Ort trotzdem etwas abgeschirmt ist“, sagte Sundermann. Oftmals gebe es an Stellen, an denen bereits Müll liegt, einen Nachahmereffekt - insbesondere bei Grünabfällen. So entstehen kleine, inoffizielle Müllhalden im Wald.